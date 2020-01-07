Sürücülerin gecikmeli ceza tepkisi

İstanbul'da sürücüler bugün Kamu Denetçiliği Kurumu önünde eylem yaptı, şikayette bulundu. Tepkileri biriken trafik cezalarınaydı. Cezaların aylar sonra tebliğ edildiğinden yakınan araç sahipleri, ödeme güçlüğü yaşadıklarını hatta araçlarını satmak zorunda kaldıklarını söyledi. İşte ayrıntılar... (Haber: Sevgi Deniz Kamera: Önder Gündoğdu, NTV Haber)

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