Sürücünün çarpıp gittiği karacaya köylüler sahip çıktı
Koaceli’de bir sürücünün çarpıp gittiği karacaya köylüler sahip çıktı. Bögürgen köyünde yaşayan Ethen Beşiroğlu, önündeki aracın karacaya çarptığını görünce hemen hayvana yardım etti. Yaralı karacayı aracına alıp eve götüren Beşiroğlu, pansuman yaptıktan sonra karacanın soba yanında ısınmasını sağladı. Yaralı karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim eden Beşiroğlu ‘‘Yabani hayvan olduğu için bizde kalmasına izin vermediler. Keşke kalsaydı’’ dedi.
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