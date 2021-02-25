Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi son anda kendini kurtardı

Antalya'da sürücüsünün, akaryakıt istasyonunda çalışır vaziyette bıraktığı traktör, aniden hareket etti. Geri geri giden traktör çarptığı park halindeki 3 araca zarar verirken, yol ortasındaki palmiye ağacına çarparak durabildi.

NTV 25.02.2021 - 14:29 | Son Güncelleme : 25.02.2021 - 14:41

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