Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi son anda kendini kurtardı
Antalya'da sürücüsünün, akaryakıt istasyonunda çalışır vaziyette bıraktığı traktör, aniden hareket etti. Geri geri giden traktör çarptığı park halindeki 3 araca zarar verirken, yol ortasındaki palmiye ağacına çarparak durabildi.
Abone ol
Paylaş
NTV 25.02.2021 - 14:29| Son Güncelleme : 25.02.2021 - 14:41
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.