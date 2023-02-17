Sürünerek enkaz altına girip beslediği ineğine 11 gün sonra kavuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Adıyaman'da Birgül Tuncay'ın ineği enkaz altında kalmıştı. Tuncay'ın, enkaz altına girip günlerce beslediği 'Bircan' isimli ineği 11 gün sonra kurtarıldı. İneğine kavuşan Tuncay gözyaşlarına boğuldu.

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