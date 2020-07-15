Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can

Survivor 2020 tamamlandı...2 gün süren final heyacanına yakın tarihin en önemli projelerinden Galataport İstanbul ev sahipliği yaptı... Yaklaşık 200 yıldır halka kapalı olan alan Survivor izleyicisine kapılarını açtı.
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NTV 15.07.2020 - 11:18| Son Güncelleme : 15.07.2020 - 11:33
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