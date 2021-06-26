Survivor'ın finali Galataport'taydı

Survivor yarışmasında kazanan belli oldu. Güreşçi İsmail Balaban halk oylamasında ipi göğüsleyen isim oldu. Yarışmanın nefes nefese geçen finalinin adresi ise Galataport İstanbul'du. Doğuş Yayın Grubu CEO'su Nafiz Karadere Galataport İstanbul'un Eylül ayından itibaren ilk misafirlerini ağırlamayı beklediklerini söyledi.
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NTV 26.06.2021 - 10:21| Son Güncelleme : 26.06.2021 - 10:32
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