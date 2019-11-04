Susurluk Çayı'nda balık ölümleri

Bursa'daki Susurluk Çayı'nda balıklar kıyıya vurdu. Bölge halkına göre balık ölümlerinin nedeni, suya bırakılan fabrika atıkları. Her yıl aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor.
Bursa'daki Susurluk Çayı'nda balıklar kıyıya vurdu. Bölge halkına göre balık ölümlerinin nedeni, suya bırakılan fabrika atıkları. Her yıl aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor.
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