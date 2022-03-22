Susuz günler için hazırlığın önemi

Bugün dünya su günü. Önlem alınmazsa dünya kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Bu nedenle her damla su çok kıymetli. Peki en önemli su kaynağımz olan yağmur suyu nasıl değerlendirilmeli? Tarihte bunun pek çok örneği mevcut. NTV muhabiri Deniz Tüysüz yağmur hasadında hem geleneksel hem modern yöntemleri araştırdı. (Kamera: Cüneyt Ali Horozal)
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