Susuz tarım için ABD'den Burdur'a geldi

ABD'de İndiana Üniversitesi'nde askeri tarih üzerine dersler veriyordu. Kariyerini bırakıp dedesinden miras kalan topraklara Burdur'a dönüş yaptı. Adı gibi kurak ve kayalık olan "Kayalı " köyünde susuz tarıma başladı.
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NTV 04.06.2021 - 15:34| Son Güncelleme : 04.06.2021 - 16:15
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