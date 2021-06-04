Susuz tarım için ABD'den Burdur'a geldi

ABD'de İndiana Üniversitesi'nde askeri tarih üzerine dersler veriyordu. Kariyerini bırakıp dedesinden miras kalan topraklara Burdur'a dönüş yaptı. Adı gibi kurak ve kayalık olan "Kayalı " köyünde susuz tarıma başladı.

NTV 04.06.2021 - 15:34 | Son Güncelleme : 04.06.2021 - 16:15

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