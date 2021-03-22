Susuz tarım ile ata tohumlarını yetiştirdi

Türkiye'de tatlı su kaynaklarının yüzde 73'ü tarımda kullanılıyor. Gıdanın sürdürülebilir olması için tohumların da iklim değişikliği ve kuraklığa uyum sağlaması gerekiyor. Şef kimliğiyle tanıdığımız Ebru Baybara, 5 yıldır ata tohumları ile Mardin'de susuz tarım uygulaması yapıyor. Baybara, aynı uygulamayı obruk sayısı her geçen gün artan Konya'da hayata geçirmeye hazırlanıyor. (Haber:Pınar İlik Üçer Kamera:Kenan Kızılağaç)

NTV 22.03.2021 - 12:24 | Son Güncelleme : 22.03.2021 - 12:46

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