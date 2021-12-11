Süt fabrikası gibi keçi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde günde 12 litre süt veren keçi görenleri şaşırtıyor. Sağılmadan önce yürümekte zorlanan keçiyi görenler şaşırırken, keçinin sahibi Adem Korkmaz da, "Yıllardan beri keçi sağımı izliyorum. Bir Halep keçisinin bu kadar süt verdiğini ilk defa gördüm. 12 litre süt hepimizi hayret içinde bıraktı" dedi.

Haberler - NTV 11.12.2021 - 16:58 | Son Güncelleme : 11.12.2021 - 17:05

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