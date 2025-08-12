Süt fabrikasında felaket böyle gelmiş! Duman saniyeler içinde içeri doldu
Balıkesir'de iki işçinin öldüğü süt fabrikası yangınının başlangıç anı ortaya çıktı.
Görüntülerde, süt ürünleri fabrikasının sevkiyat bölümünde malzemelerin yanmaya başladığı ve bölgeden yükselen alevlerin görüldüğü anlar yer alıyor.
Fabrikanın içinde yer alan başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise 2 çalışanın ayrıldığı kapalı alanın bir süre sonra yoğun dumanla kaplandığı görülüyor.
Hasanbey Mahallesi'nde 10 Ağustos'ta süt ürünleri fabrikasının sevkiyat bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, işçiler Özcan Yıldırım ve Ahmet İzmirli hayatını kaybetmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Balıkesir
- Fabrika
- Yangın