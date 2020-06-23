Suudi Arabistan, Covid-19 nedeniyle bu yıl yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Suudi Arabistan, corona virüs nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu. Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan da bir açıklama geldi.
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NTV 23.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 23.06.2020 - 09:32
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