Taarruz İHA'sı "Akıncı" belgeseli pazar YouTube'da

Türkiye'nin ilk taarruz amaçlı insansız hava aracı "Akıncı"nın hikayesi belgesel oldu. Belgesel, ilk uçuşunu Aralık 2019'da yapan Akıncı'nın proje aşamasındaki son 6 aylık sürecini mercek altına alıyor. NTV ekibinden Yağız Şenkal, bayramın ilk günü YouTube'da yayınlanacak belgeseli ve Akıncı'yı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Yönetmen Altuğ Gültan ile konuştu.

22.05.2020 - 17:45 | Son Güncelleme : 22.05.2020 - 17:59

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER