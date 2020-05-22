Taarruz İHA'sı "Akıncı" belgeseli pazar YouTube'da
Türkiye'nin ilk taarruz amaçlı insansız hava aracı "Akıncı"nın hikayesi belgesel oldu. Belgesel, ilk uçuşunu Aralık 2019'da yapan Akıncı'nın proje aşamasındaki son 6 aylık sürecini mercek altına alıyor. NTV ekibinden Yağız Şenkal, bayramın ilk günü YouTube'da yayınlanacak belgeseli ve Akıncı'yı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Yönetmen Altuğ Gültan ile konuştu.
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22.05.2020 - 17:45| Son Güncelleme : 22.05.2020 - 17:59
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