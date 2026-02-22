Tabanca ile oynarken kendini vurdu! Tedavisinin ardından gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, F.Ç. (36) iddiaya göre yanında bulunan ruhsatsız tabancayla uğraştığı sırada kendini sol elinden vurarak, yaraladı. F.Ç. kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği sırada tabancayı sakladı. F.Ç.’nin tedavi için gittiği Kayseri Devlet Hastanesi’nde durumun adli vaka olarak değerlendirilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, F.Ç.’nin tabancayı hastanenin arkasında bulunan bir otelin dış kısmında bulunan yangın merdivenine sakladığı belirlendi. Hastanede tedavisinin ardından taburcu edilen F.Ç. gözaltına alınırken, tabanca belirlenen noktada ele geçirildi.

F.Ç. gerekli işlemler için emniyete götürüldü.