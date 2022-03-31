Tabancalarla havaya ateş açıp video çektiler

Bursa’da üç genç sokak ortasında tabancalarla havaya ateş açtı. O tehlikeli anları bir arkadaşları da cep telefonuyla kaydetti. Üç şüpheliden ikisi, 21 yaşındaki Can K. ile 16 yaşındaki Serhan E. yakalanarak gözaltına alındı. Can K., adliyeye sevk edilirken gazetecilerin ‘‘Neden ateş ettiniz?’’ sorusuna ‘‘Gençlerin heveslerine karışmayın’’ yanıtını verdi.
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