Tabela hırsızı sert kayaya çarptı

Antalya’da hurda toplayıcısı bir kişi, sokak üzerinde uyarı anlamında kullanılan belediyeye ait tabelayı aracına alarak götürmek istedi. Mahallede yaşayan bir kadın ise gence müdahale ederek tabelayı elinden aldı. Takdir toplayan kadın, “Bu tabela belediyeden bize emanet. Biz de emanete sahip çıkmak zorundayız. Emanete sahip çıktık.'' dedi.

NTV 15.09.2021 - 14:24 | Son Güncelleme : 15.09.2021 - 14:35

DİĞER VİDEOLAR