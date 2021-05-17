Taciz iddiasına dayak: Taksiciyi arkadaşları tekme tokat dövdü

İstanbul Esenyurt’ta taksiye binen kadın müşteri, sürücünün kendisine sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla taksi durağına giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine duraktaki diğer taksi sürücüleri toplanarak arkadaşlarını durağa çağırdı. Taciz iddialarını yalanlayan taksi şoförü, müşterisine terbiyesizlik yapmadığını söyleyerek kendisini savundu. Ancak öfkeli arkadaşları ona inanmadı ve tekme tokat dövdü.

ntv.com.tr 17.05.2021 - 11:00 | Son Güncelleme : 17.05.2021 - 11:15

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