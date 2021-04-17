Taciz iddiasına mahalleliden dayak

İstanbul Esenyurt'ta, bir ay boyunca takip ettiği kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi mahalleli yakalayarak dövdü.Tacize maruz kaldığı iddia edilen kadının kız kardeşi de şüpheliye saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerini sakinleştirdi. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine şüpheli ve kadınlar polis merkezine götürüldü.
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NTV 17.04.2021 - 11:39| Son Güncelleme : 17.04.2021 - 11:55
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