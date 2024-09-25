Tacizci Yunan sahil güvenlik teknesine anında müdahale
Görüntüler, Akyarlar açıklarında kaydedildi. Türk bayraklı Barbaros-4 isimli balıkçı teknesine Yunanistan Sahil Güvenlik teknesi yaklaştı. Yunan sahil güvenliği havaya ateş açarak tekneyi taciz etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru, önleme manevralarıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Taciz sırasında Türk balıkçı teknesinde herhangi bir hasar oluşmadı.
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