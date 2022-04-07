Tacizi engellerken ‘tacizci’ diye öldürüldü

Ergün Arslan Diyarbakır’da, parkta oynayan bir kız çocuğunun fotoğrafını çektiği gerekçesiyle bıçaklanarak sokaklarda yürütüldü ve kan kaybından hayatını kaybetti. Ancak anlaşıldı ki Arslan tacizi engellemeye çalışıyordu. Küçük kız ifadesinde fotoğrafları çekenin bir başkası olduğunu söyledi. 35 yaşında yaşamını yitiren Ergün Arslan ise Sur ilçesinde toprağa verildi.
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