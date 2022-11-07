Tahıl anlaşması sürecek mi?

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in imzaladığı tahıl anlaşmasının süresi 19 Kasım'da doluyor. Ankara, anlaşmayı uzatabilmek için şimdiden çalışmalara başladı. Milli Savunma Bakanlığı ile Rus Savunma Bakanlığı arasında "kırmızı hat" kuruldu. Savunma Bakanı Hulusi Akar, gelinen son durumu anlattı. O toplantıya Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik de katıldı.
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