Tahıl krizinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i nasıl ikna etti?
AK Parti Grup toplantısı'nda tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Putin'i nasıl ikna ettiniz'' sorusu soruldu. Erdoğan ise, krizin nasıl aşıldığını önce ABD Başkanı Biden'a anlatacağını söyledi.
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