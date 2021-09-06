Isparta’da bir sürücü, takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Aşırı hız nedeniyle refüje çarpıp takla atan Hulusi Özdemir, kendisini oturtmaya çalışanlara sinirlendi. ‘‘İyiyim ben, bir şeyim yok, müsaade edin’’ diyen Özdemir, sağlık görevlilerinin ısrarı üzerine hastaneye gitmeyi kabul etti.
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ntv.com.tr 06.09.2021 - 17:36| Son Güncelleme : 06.09.2021 - 17:45
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