Takla atan araçtan çıkıp koşarak kaçtılar

Antalya'da virajı alamayarak palmiyeye çarptıktan sonra takla atan araçta bulunan ve kendi imkanlarıyla araçtan çıkan 2 kişi koşarak kaza yerinden kaçtılar. Aydınlatma direği ve palmiyeye çarptıktan sonra yolda yan yatan araç adeta hurdaya dönerken, aracın ön koltuğunun ayak kısmında bulunan içki kutuları dikkatlerden kaçmadı.
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NTV 27.03.2021 - 16:43| Son Güncelleme : 27.03.2021 - 16:56
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