Takla atan araçtan çıktı: Hiçbir şey olmamış gibi canlı yayın yaptı
İstanbul Üsküdar’da takla atan otomobildeki üç kişi, şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yerde yatan bir yaralının, cep telefonuyla arkadaşını arayarak canlı yayın yapmasına sağlık görevlileri tepki gösterdi. Ancak yaralı genç, uyarıları dikkate almadı ve telefondaki arkadaşına kazanın nasıl olduğunu anlatmaya devam etti.
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