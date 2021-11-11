Takla atan otomobilden çıkıp diğer aracın önünü kesti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sağ şeritten hızla sola geçen bir sürücü bariyerlere çarparak takla attı. Şans eseri araçtan burnu bile kanamadan çıkan Seyfettin Ayne, ‘kazaya sebep oldu’ dediği diğer aracın önünü kesti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavi desteğini de geri çeviren sürücü gözaltına alındı.

Haberler - ntv.com.tr 11.11.2021 - 16:30 | Son Güncelleme : 11.11.2021 - 16:52

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