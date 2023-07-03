Taklalar atan araçtan sağ çıktı
Yahya Kemal Caddesi'nden Baltalimanı yönünde seyir halindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki çelik halat bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak devrilen araç reklam panosuna çarparak durabildi.
Yaralananın olmadığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kayıtlarda cipin caddede ilerlerken yol kenarındaki çelik halat bariyerlere vurduktan sonra takla atıp reklam panosuna çarparak durması yer alıyor.
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