Taksi gibi çalışan ambulans (70 TL karşılığında hasta değil yolcu taşıdı)

İstanbul'da ambulansla yolcu taşıdığı iddia edilen şoför gözaltına alındı. Toplam 7 bin 501 lira ceza kesilen şoförün sürücü belgesi de geçici olarak iptal edildi. İşte ayrıntılar... (Haber: Rojbin Hayrullaoğlu Kamera: Sedat Kılıç, Star Haber)

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