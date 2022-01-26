Taksi kara saplandı, turistle taksici birbirine girdi

İstanbul Esenyurt’ta bindiği taksinin kar nedeniyle yolda kalmasına sinirlenen turist kadın ücreti ödemek istemeyince kavga çıktı. Taksi sürücüsü kar yüzünden gidemediğini ve mağdur olduğunu belirterek parasını istedi. Turist kadınla taksici arasındaki kavgayı yoldan geçen bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Taksicinin ısrarlarına rağmen ücreti ödemeyen turist kadın, valizini alıp yürüyerek uzaklaştı.

Haberler - ntv.com.tr 26.01.2022 - 13:10 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 13:15

TÜRKİYE HABERLERİ