Taksi şoförü ile silahlı saldırgan arasındaki arbede kamerada
Antalya'da müşteri olarak bindiği takside, taksiciye küfürler savurarak silah çeken ve taksiciyi döven zanlı yakalandı. Öte yandan, taksici ile zanlı arasında yaşanan kavga, araç içerisindeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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