Taksi şoförü yol istediği kamyonet şoförü tarafından dövüldü
İstanbul Kağıthane'de bir kamyonetten yol isteyen taksici, hiç beklemediği bir saldırıya uğradı. Kamyonet sürücüsü kasıtlı olarak taksiye çarptı, araçtan inerek 2 kişiyle birlikte şoförü dakikalarca dövdü. Şoförü araçtaki müşteriler kurtardı. Taksi şoförü karakola giderek şikayetçi oldu. Polis şüphelileri arıyor.
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