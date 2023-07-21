Taksi şoförü yol istediği kamyonet şoförü tarafından dövüldü

İstanbul Kağıthane'de bir kamyonetten yol isteyen taksici, hiç beklemediği bir saldırıya uğradı. Kamyonet sürücüsü kasıtlı olarak taksiye çarptı, araçtan inerek 2 kişiyle birlikte şoförü dakikalarca dövdü. Şoförü araçtaki müşteriler kurtardı. Taksi şoförü karakola giderek şikayetçi oldu. Polis şüphelileri arıyor.

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