Taksi şoförü yolcu taşırken kurşun yağmuruna tutuldu: Ailesi NTV'ye konuştu
Saldırganların hedefinde husumetli oldukları müşteriler vardı ama hiçbir şeyden haberi olmayan taksi sürücüsü hayatını kaybetti. Bir yıldır İstanbul'da taksicilik yapan 2 çocuk babası Samet Kubiloğlu'nun hayatını kaybettiği olay 30 Temmuz'da yaşandı. Kullandığı araç kurşun yağmuruna tutulan sürücü Kubiloğlu'nun ailesi yaşadığı acıyı NTV ekibi ile paylaştı. Tüm faillerin yakalanmasını istedi. (Haber: İlkay Dikici Kamera: Cahit Kazan)
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