Taksi şoförüne bıçaklı gasp kamerada

İstanbul Esenyurt’ta, bir taksi şoförünün boğazına bıçak dayayıp 230 lirasını gasp eden zanlı, 45 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucunda 8 saatte yakalandı. Taksici Uğur Bayramçırak ‘‘Caddeye girer girmez bıçağı arkadan booğazıma dayadı. Param olmadığını söyleyince elini cebimi atıp telefonu filan aradı. O sırada elim kesilmiş, ben boğazımı kesti zannettim’’ dedi. Arabadaki 230 lirayı alıp kaçan ve aynı kıyafetle daha önce başka bir suça karıştığı tespit edien Doğan Ç. yakalandı.
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ntv.com.tr 03.03.2021 - 15:03| Son Güncelleme : 03.03.2021 - 15:20
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