Taksi sürücüsü köpeği ezip kaçtı

İstanbul Eyüpsultan’da bir taksi şoförü, site girişindeki ‘Zeytin’ isimli köpeği ezerek kaçtı. Site kapısı açılınca içeri giren şoför, köpeğe çarptığını fark edince arkasına bile bakmadan çıkıp gitti. Yılldır baktıkları köpeğin öldüğünü görünce büyük üzüntü yaşayan site sakinleri, hayvanı sitenin bahçesine gömdü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen site sakinleri, taksi sürücüsü hakkında şikayette bulunmaya hazırlanıyor.
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ntv.com.tr 08.06.2021 - 13:43| Son Güncelleme : 08.06.2021 - 13:49
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