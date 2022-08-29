Taksi ücretini ödemeden kaçtı, montu şoförün elinde kaldı
İstanbul Başakşehir’de yabancı uyruklu bir yolcu ücreti ödemeden taksiden inmeye çalıştı. Bu sırada araçtan inen şoför yolcuyu yakalayadı. Yaşanan arbedeyi gören bir başka taksici de arkadaşının yardımına koştu. O sırada iki kişinin tuttuğu montu çıkaran yolcu, koşarak kaçtı.
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DHA 29.08.2022 - 10:32| Son Güncelleme : 29.08.2022 - 10:41
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