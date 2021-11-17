Taksici ‘değişim saati’ bahanesiyle yolcu seçti: Turist aileyi arabasına aldı

İstanbul Fatih’te bir taksi şoförü, değişim saatini bahane ederek yolcuyu almadı. Ancak taksici biraz ileride kendisini durduran turist aileyi arabasına aldı. Bunun üzerine taksinin yanına giderek cep telefonuyla kayıt yapan Furkan Tekfidan, ‘‘Arabayı teslim etmeye götürmüyor muydun? Turist olunca alın’’ diyerek tepki gösterdi.

Haberler - ntv.com.tr 17.11.2021 - 11:11 | Son Güncelleme : 17.11.2021 - 11:18

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