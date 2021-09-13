Taksici ile müşteri birbirine girdi: Tekmelerle saldırdılar

İstanbul Esenyurt’ta bir taksi şoförü ile müşteri birbirine girdi. Bilinmeyen bir nedenle araçta başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taksiden inen sürücü ile müşteri, sokak ortasında tekmelerle birbirine saldırdı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle zorla aracına bindirilen taksici, olay yerinden uzaklaştı.

ntv.com.tr 13.09.2021 - 10:10 | Son Güncelleme : 13.09.2021 - 10:52

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