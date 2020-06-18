Taksici motosikletten fırlayan polisi havada tuttu
İstanbul Beyoğlu'nda dur ihtarına uymayan motosikletliyi kovalayan yunus ekibi kaza yaptı. Polisin çarptığı taksinin şoförü motosikletten fırlayan polisi son anda kolundan tutarak yere düşmesini engelledi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken kolundan ve ayağından hafif yaralanan 2 polis ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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18.06.2020 - 15:28| Son Güncelleme : 18.06.2020 - 15:40
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