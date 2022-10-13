Taksici tartıştığı kişiye bıçakla saldırdı: Seni burada vururum
İstanbul Küçükçekmece’de bir taksi şoförü, tartıştığı kişiye bıçakla saldırıp aracını üstüne sürdü. Çevredekilerin araya girmesiyle aracına binen taksici, ‘‘Seni burada vururum’’ diyerek tehdit de etti. Elinden yaralanan vatandaş karakola giderek şikayetçi oldu.
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