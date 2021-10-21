Taksicilerin 1,8 milyonluk oyunu ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer’de taksicilerin bagajda unutulan 1,8 milyon lira değerinde parayı sahibine ulaştırdığı haberi ilk ağızdan yalanlandı. Çantanın sahibi bir açıklama yaparak, ‘‘Çantanın içinde para yoktu, sadece tıraş malzemesi, giysi gibi kişisel eşyalarım vardı. Özür dilemelerini bekliyorum’’ dedi.

Haberler - NTV 21.10.2021 - 15:25 | Son Güncelleme : 21.10.2021 - 15:54

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