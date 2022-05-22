Taksicinin kadını kurtardığı anlar kamerada

İzmir’de sokak ortasında saçından sürüklenerek şiddet gören bir kadını taksici kurtardı. Kadının sesini duyup yardıma koşan Faruk Işık ‘‘Benden sonra diğer taksici arkadaşlar da esnaf da yardıma koştu. Kadın çok korkmuştu. Hemen koruma altına aldık. Saldırgan küfür yağdırıp bana vurdu, arbede yaşandı. Ama sonuçta bir canı kurtardık. Herkesin yapması gerekeni yaptım’’ dedi.
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