Takside tehlikeli yolculuk

İstanbul Beyoğlu'nda, kuaförden çıkan gelini evine götüren genç kızlar, maskesiz bindikleri iki taksiden sarkarak tehlikeli yolculuk yaptı. Taksinin penceresinden sarkarak şarkı söyleyen genç kızlar, trafik güvenliğini tehlikeye attı. Daha sonra gelinin evinin önünde davul eşliğinde, maske takmadan ve sosyal mesafeye dikkat etmeden halay çektiler.


NTV 23.08.2020 - 13:30 | Son Güncelleme : 23.08.2020 - 13:52

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