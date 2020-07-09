Takside virüse paravanlı önlem

İstanbul'da 100 taksi coronavirüse karşı özel bir kabinle hizmet veriyor artık... Şoför ve yolcu arasına yerleştirilen paravan sayesinde temas ortadan kaldırılıyor... Taksi kullanmak isteyenler mobil uygulama sayesinde bu taksileri özellikle isteyebiliyor.
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NTV 09.07.2020 - 17:23| Son Güncelleme : 09.07.2020 - 17:56
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