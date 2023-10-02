Taksim'de genç çifte çivili sopalı saldırı kamerada: Kadının kafasında şişe patlattılar
İstanbul Beyoğlu'nda bir kadın ve arkadaşı, bir gece kulübünün çalışanları tarafından öldüresiye dövüldü. Sokaktaki bankta otururken gece kulübü çalışanlarının "Burada oturamazsın" uyarılarına maruz kalan ikili, çivili sopalar ve şişelerle dakikalarca dayak yedi. Yaşanan arbedede başlarına ağır darbeler alan iki kişi hastaneye kaldırılırken, yaşananlar ise kameralar tarafından görüntülendi. Polis olaya karışan tarafları gözaltına aldı.
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