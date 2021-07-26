Taksim'de laf atma kavgası

İstanbul Taksim’de bir restorana gelen yabancı uyruklu 2 kişi, iddiaya göre yan masada oturan 3 kadına laf attı. Restoran çalışanlarının gitmeleri yönündeki uyarılarına küfürle karşılık veren kişiler, saldırgan tavırlar gösterince kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga güçlükle ayrılırken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

NTV 26.07.2021 - 11:17 | Son Güncelleme : 26.07.2021 - 11:59

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