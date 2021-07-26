Taksim'de laf atma kavgası

İstanbul Taksim’de bir restorana gelen yabancı uyruklu 2 kişi, iddiaya göre yan masada oturan 3 kadına laf attı. Restoran çalışanlarının gitmeleri yönündeki uyarılarına küfürle karşılık veren kişiler, saldırgan tavırlar gösterince kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga güçlükle ayrılırken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
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NTV 26.07.2021 - 11:17| Son Güncelleme : 26.07.2021 - 11:59
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