Taksim'de sopalı sandalyeli kavga kamerada

İstanbul Taksim'de iki grup arasında çıkan kavgada sopa, boru ve sandalyeler havada uçuştu. Atıf Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma dışarıya çıkartılan müşterilerle çalışanlar arasında caddede de devam etti. Kısa sürede kavgaya tutuşan taraflar, ellerine geçirdikleri sopa, boru, sandalye gibi cisimleri birbirine fırlatmaya başladı. Çalışanlarının darp edip kovaladığı müşteriler, kısa süre sonra geri dönerek kavgaya devam etti. Çok sayıda kişinin karışıtğı kavga cep telefonu ile görüntülendi.
14.11.2019 - 10:37| Son Güncelleme : 14.11.2019 - 10:43
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