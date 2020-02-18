Taksitle satış yapan mağazalara dikkat! (Yüzde 180 faiz uyguladılar)
Peşin ya da kredi kartı yerine senetle taksitli alışveriş yapan binlerce kişi, faiz mağduru oldu. Ödenemeyen borçlara yüzde 180e kadar faiz uygulayan mağazalar, tahsilat için mağdurları hacizle korkuttu. Çoğu mağdur borca girip paraları ödemeye çalıştı.
NTV 18.02.2020 - 07:00| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 07:57
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.