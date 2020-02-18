Taksitle satış yapan mağazalara dikkat! (Yüzde 180 faiz uyguladılar)

Peşin ya da kredi kartı yerine senetle taksitli alışveriş yapan binlerce kişi, faiz mağduru oldu. Ödenemeyen borçlara yüzde 180e kadar faiz uygulayan mağazalar, tahsilat için mağdurları hacizle korkuttu. Çoğu mağdur borca girip paraları ödemeye çalıştı.

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