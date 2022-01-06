Taksiye binmeye çalışan turist ölümden döndü

İstanbul Beyoğlu'nda aşırı hızlı ilerlediği iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolcu almak için duran taksiye çarparak takla attı. Otomobil içinde sıkışarak yaralanan üç kişi çevredekiler tarafından kurtarılırken, taksiye binerken ölümden dönen kadın turist, büyük şok yaşadı.

Haberler - NTV 06.01.2022 - 13:09 | Son Güncelleme : 06.01.2022 - 14:15

TÜRKİYE HABERLERİ