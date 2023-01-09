Taksiye sığmayan kazan böyle taşındı

İstanbul Denizli'de taksiye binen bir yolcunun kazanı bagaja sığmayınca tehlikeli bir yol seçildi. Arka koltuğa oturan yolcu, eliyle tutttuğu kazanla, kapı açık halde yolculuk yaptı. İşte, taksinin hemen arkasındaki bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği o tehlikeli anlar...

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